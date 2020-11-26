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13:34, 26 ноября 2020

Законопроект об удаленной работе сохранил право сотрудников на неприкосновенность отдыха

Такие пояснения ТАСС дал один из авторов документа, «единоросс» Андрей Исаев. Эта норма прописана более грамотным юридическим языком.
Законопроект об удаленной работе сегодня Госдума рассматривает в окончательном, третьем чтении. Он должен вступить в силу с 1-го января будущего года.



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