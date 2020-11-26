Такие пояснения ТАСС дал один из авторов документа, «единоросс» Андрей Исаев. Эта норма прописана более грамотным юридическим языком.
Законопроект об удаленной работе сегодня Госдума рассматривает в окончательном, третьем чтении. Он должен вступить в силу с 1-го января будущего года.
Законопроект об удаленной работе сохранил право сотрудников на неприкосновенность отдыха
Такие пояснения ТАСС дал один из авторов документа, «единоросс» Андрей Исаев. Эта норма прописана более грамотным юридическим языком.