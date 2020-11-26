Общегородской субботник объявлен во Владивостоке

28-го ноября на улицы города, пострадавшего от ледяного дождя, выйдут сотрудники управляющих компаний, городской администрации и депутаты, — передает ТАСС. Сейчас расчисткой города от упавших деревьев занимается около 600 человек.
2020-11-26T13:34:13+03:00
2020-11-26T13:40:28+03:00
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13:34, 26 ноября 2020
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