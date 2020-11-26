Мединский: В Катыни было уничтожено существенно больше советских граждан, чем польских

В Катыни было уничтожено существенно больше советских граждан, чем польских. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.

«Традиционно Катынь воспринималась как место гибели польских офицеров. Число этих офицеров, которые были там либо поблизости расстреляны, достаточно точно установлено. Мы создали там музей истории советско— и российско-польских отношений. Там очень много уничтожено наших заключенных в годы репрессий и похоронено там же, в Катыни, больше, чем поляков. Существенно, о чем не было сказано ничего. Мы просто расширяем и дополняем эту историю, делаем ее правдивой, как это было на самом деле», — сказал он.

Мединский добавил, что в последнее время Россия уделяет Катыни больше внимание, чем «партнеры».

«Что касается Катыни, мы уделяем этому существенно большее внимания, чем наши партнеры последние два года. Это тоже филиал Музея современной истории России. Там была проведена комплексная реконструкция, установлен мемориал, проведены раскопки и захоронения очень многих погибших в Катыни и уничтоженных там», — заявил он.