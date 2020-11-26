Судебные приставы хотят принудительно взыскать штраф с компании Twitter в 4 миллиона рублей

Ранее сервис микроблогов признали виновным в нарушении закона о локализации данных в России.

В Федеральной службе судебных приставов агентству Интерфакс сообщили о комплексе мер, которые принимают в отношении Твиттера. Делают это с целью заставить компанию исполнить решение мирового суда Таганского района Москвы. В феврале сервис микроблогов также как и Facebook после того как Роскомнадзор возбудил в отношении них административное производство оштрафовали на 4 миллиона рублей каждого за отказ перенести в нашу страну серверы с данными российских пользователей. Компании должны были выплатить сумму в течение двух месяцев, но этого не сделали. Тогда в отношении них в конце мая началось исполнительное производство. Попытки Twitter обжаловать штраф в Таганском суде успеха не дали. Иски к судебному приставу по исполнительному производству на 4 миллиона рублей Мещанский и Пресненский суды также отклонили. Ответчиком в обоих документах был заявлен пристав Максим Думаков. В то же время в Таганском суде Москвы сообщили сегодня, что исполнительное производство в отношении компании Facebook прекращено. По той причине, что компания Марка Цукерберга выплатила 4 миллион рублей штрафа за отказ локализовать данные пользователей в России.

Ранее обе соцсети уже штрафовали за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей. Правда тогда сумма составила всего три тысячи рублей. В ноябре прошлого года Госдума увеличила взыскания за подобное правонарушение до 18 миллионов.