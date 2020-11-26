Компания «Дисней» в начале следующего года собирается уволить 32 тысячи сотрудников из-за пандемии

В основном сокращения затронут тематические парки как в США, так и в других странах, — отмечает Reuters. В этом году «Диснейленды» не работали долгое время из-за коронавирусных ограничений. Парк в Южной Калифорнии закрыт до сих пор.
2020-11-26T13:06:51+03:00
2020-11-26T13:06:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 26 ноября 2020
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