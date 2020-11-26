Джо Байден в телеобращении к гражданам призвал граждан набраться терпения перед предстоящей зимой

Избранный президент США Джо Байден в телеобращении к гражданам в канун Дня благодарения призвал граждан набраться терпения перед предстоящей зимой. Он связал это со сложной эпидемиологической ситуацией в стране: «Из-за пандемии коронавируса Соединенные штаты ждет тяжелая и долгая зима, но потом жизнь вернется в привычное русло. Прошу не расценивать мои заявления о коронавирусе или о вакцине как политические. Мы воюем с вирусом, а не друг с другом. Первые вакцинации от COVID-19 могут пройти уже в декабре. Затем нам необходимо будет выработать план распределения вакцины, чтобы вся страна прошла процедуру вакцинации как можно быстрее. Пока нам нужно держаться и удвоить наши усилия по борьбе с коронавирусом, соблюдать социальную дистанцию, правила гигиены и важно носить маски в общественных местах. США не проиграют эту войну. Мы вернем себе жизнь».

При этом еще в начале ноября Байден выражал сомнения в том, что массовая вакцинация может начаться в ближайшие месяцы.