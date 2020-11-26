Германия будет добиваться от Евросоюза закрытия горнолыжных курортов до конца новогодних праздников

Некоторые страны поддерживают эту идею, но у нее есть и противники.

Приближающийся горнолыжный сезон вызывает опасения у властей ФРГ на фоне второй волны коронавируса. Выступая в Бундестаге с правительственным заявлением канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что придется договариваться с партнерами по ЕС о закрытии таких курортов, но, отметила она, судя по позиции Австрии, сделать это будет не так просто.

Берлин хочет предложить разрешить горнолыжный туризм в Европе только после 10 января. Об этом, по данным европейских СМИ, говорится в документе, принятом по итогам встречи Меркель с главами федеральных земель. В нем также отмечается, что важно избегать всех «не жизненно важных поездок», в том числе профессиональных и туристических.

Некоторые европейские страны поддерживают идею. О переносе на более поздний срок начала горнолыжного сезона говорили власти Италии, подчеркивая, что важно согласовать это со всеми странами ЕС, иначе туристы поедут за границу и привезут коронавирус с собой. Во Франции также не планировали в скором времени открывать курорты. Однако власти Австрии, и не входящей в ЕС Швейцарии, ограничивать горнолыжный туризм не намерены.

Австрийские курорты популярны среди туристов из Германии. Во время первой волны эпидемии многие граждане ФРГ привезли оттуда инфекцию, из-за чего немецкие СМИ назвали один из курортов «рассадником коронавируса в Европе».