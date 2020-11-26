Мединский: Надо дебюрократизировать учебный процесс

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский призвал дебюрократизировать учебный процесс. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы в общем-то с руководством министерства просвещения в этом отношении принципиально стоим на одной позиции, что надо дебюрократизировать учебный процесс, дальше идут нюансы, которыми безусловно специалисты в сфере образования должны заниматься. Я исхожу из того, о чем говорили все учителя на конференции: как много времени у них уходит на отчетность. Не на урок, не на преподавание, на отчетность, на писанину. Как сложно иногда бывает в расписании совместить уроки, чтобы детей вывезти – а это ведь самый лучший способ что-то преподавать – вывезти в музей тематический, в кино на исторический фильм, в Третьяковскую галерею, в Эрмитаж, провести урок истории на месте», — сказал он.