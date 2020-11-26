Мединский: Нельзя судить исторических личностей, исходя из современных представлений

По мнению помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского, нельзя судить исторических личностей, исходя из современных представлений. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нельзя судить с наших сегодняшних точек зрения, более того обладая объективной постправдой. Мы-то знаем результаты деяний, — чем закончились реформы Петра Первого, какие были плюсы и минусы Нельзя, исходя из этого, судить наших предшественников. Это необъективно, нечестно, и это не дает нам никаких уроков. Мы не сможем извлечь из этого правильные уроки», – сказал он.

Мединский также отметил, что «изучение истории должно предполагать максимальное погружение в обстоятельства эпохи».

«Если мы будем придерживаться принципов историзма, разбираться в мотивации поступков, при таком раскладе любое изучение истории будет носить всегда совершенно другой характер, зачастую даже более позитивистский. Потому что тогда мы будем лучше знать обстоятельства и причины действий наших предков и будем по-другому к этому относиться. Нам нужно не глумление над историей – сопереживание. Не хихиканье – мы-то знаем, как надо было поступить – а понимание, мог ли он поступить иначе в этих обстоятельствах, если мог, то как. Тогда предмет станет гораздо интереснее и гораздо полезнее», — заключил он.