Около 2-х месяцев понадобится на полное восстановление энергоснабжения Владивостока, — прогнозирует министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. По данным местных властей, без света остаются почти несколько тысяч жителей Приморья. Ущерб от ледяного шторма превышает 260 миллионов рублей.