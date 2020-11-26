Около 2-х месяцев понадобится на полное восстановление энергоснабжения Владивостока, — прогнозирует министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. По данным местных властей, без света остаются почти несколько тысяч жителей Приморья. Ущерб от ледяного шторма превышает 260 миллионов рублей.
2020-11-26T12:34:47+03:00
2020-11-26T12:34:47+03:00
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12:34, 26 ноября 2020
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