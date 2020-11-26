Судебные приставы хотят взыскать штраф с Твиттера в принудительном порядке

Компания оштрафована на 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные пользователей в России. Одновременно прекращено исполнительное производство в отношении Фейсбука, который выплатил штраф.
2020-11-26T12:32:08+03:00
2020-11-26T12:45:39+03:00
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12:32, 26 ноября 2020
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