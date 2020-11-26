Преступления и ошибки прошлого необходимо опубличивать и разбирать их причины – Мединский

Преступления и ошибки прошлого необходимо опубличивать и разбирать их причины. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский.

«Сейчас, обладая постзнанием, можно разобраться, какие были совершены ошибки, какие преступления, подвиги, какие прорывы были сделаны и почему. Разобравшись, мы можем тогда эти подвиги поднять на щит, прорывы — постараться в современных условиях этот опыт позитивный использовать. И ошибки, и преступления, опубличив и разобрав их причины, самое главное», — сказал он.

Мединский подчеркнул, что причиной Большого террора стала система, сформировавшаяся после революции.

«Ведь (причиной) репрессий не является плохой Сталин. Окажись на его месте плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорей всего. Причиной является система, которая была порождена после 1917 года, и эта система в конечном счете и привела к маховику репрессий, которые безусловно являются преступными. Если мы хотим этого избежать, нам надо не басни рассказывать о медицинских диагнозах конкретной личности, ибо не это есть причина – это один из тысячи факторов. А внимательно погрузиться в эпоху и разобраться, почему это стало возможным. И что надо делать, чтобы этого не повторилось», — заключил он.