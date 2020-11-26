Каждый десятый активный пользователь рунета опасается преследований из-за публикаций политических шуток в интернете. Это следует из опроса компании ЕSЕТ, которая разрабатывает антивирусные программы, — сообщает Forbes. 75% опрошенных предпочитают не публиковать шутки о политике 10% считают, что за ними могут прийти из-за таких сообщений. Forbes отмечает, что результаты опроса отличатся в зависимости от региона. Наиболее беспечные и уверенные в себе респонденты живут в Екатеринбурге и Казани, а самым пугливым городом оказалась Москва.