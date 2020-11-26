Помощник президента Владимир Мединский считает, что Россия больше, чем Польша заинтересована в сохранении исторической памяти в Катыни. Об этом Мединский сказал в эфире «Эха».

При этом Мединский не ответил на вопрос, обсуждается ли пересмотр роли НКВД в трагических событий в Катыни.