Госдума сегодня рассматривает в третьем, заключительном, чтении законопроект о работе на удаленке

В документе сохраняется право на неприкосновенность времени отдыха сотрудника, работающего дистанционно.

Удаленные работники будут иметь так называемое «право на офлайн» — в законопроекте оно закреплено, но сформулировано более корректным юридическим языком по сравнению с первой редакцией документа. Поясняет депутат Андрей Исаев, комментируя реакцию СМИ на исчезновение из текста законопроекта фразы о том, что «работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха». Парламентарий отметил, что нарушение «права на офлайн», например общение с руководством в нерабочее время, расценивается как сверхурочная работа.

В соответствии с документом, перевод на удаленку возможен только с согласия сотрудника. Инициатива вводит три ключевых понятия: дистанционная работа на постоянной основе, временная – при определенных обстоятельствах, и комбинированная, сочетающая работу из дома и в офисе. Работодатели смогут принудительно отправлять работников на удаленку в случае чрезвычайных обстоятельств. Дистанционный режим работы не может быть основанием для снижения зарплаты, напротив, работнику доплатят за использование своего оборудования и электричества. При этом у начальства будет право уволить сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.

Совет Федерации планирует рассмотреть законопроект на заседании 2 декабря. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.