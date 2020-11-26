В Буэнос-Айресе начинается церемония прощания с Диего Марадоной

Гроб с телом бывшего футболиста выставлен в резиденции президента Аргентины.

Еще глубокой ночью, за несколько часов до начала траурной церемонии к зданию Каса Росада начала выстраиваться очередь из желающих попрощаться со звездой мирового футбола. Судя по видео, которое публикуют в социальных сетях, местные власти оградили для них коридор — немало людей в нем в футболках своего кумира. На гражданскую панихиду отведено десять часов. Продолжится ли она в пятницу пока не уточняется.

Марадона умер накануне в возрасте 60 лет. По информации местной прессы, у него остановилось сердце. В начале месяца экс-футболист перенес операцию на мозге. Форвард выступал за клубы «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс», а также прославился, защищая цвета национальной сборной. По итогам голосования на сайте ФИФА он был признан лучшим футболистом ХХ века.

В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.