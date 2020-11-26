Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский назвал «порочным подходом» отрицание определенных периодов в истории собственной страны. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Рвать историю нашей страны на части, отвергая то, что было до этого, очень порочный подход. Большевики отвергали все что было при царе. Вот они взяли памятник Александру III и глумились, какие-то надписи пахабные на нем выбивали. Это что отношение к своей истории? Это был точно такой же ошибочный подход, как в 1991 начали судорожно подряд крушить памятники всем деятелям советской эпохи, не разбирая ничего. Искусственное отрицание своего собственного прошлого, то есть того, что делали, во что верили, любили, может заблуждаясь отчасти собственные отцы, деды. прадеды. Непрерывность истории означает, что нужно принимать историю такой какая она есть, ее принимать. Понимать, что это все твоя родина», — сказал он.