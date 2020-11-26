Рейс российской авиакомпании «Икар» из Москвы в Китай пришлось отменить

Как сообщает ТАСС со ссылкой на китайское посольство, у 190 пассажиров тесты на антитела к коронавирусу оказались полностью идентичны. Посольство выяснило, что централизованное тестирование пассажиров организовал авиаперевозчик. Заказчик и исполнитель не смогли объяснить причину такого совпадения.
2020-11-26T11:37:18+03:00
2020-11-26T11:45:51+03:00
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11:37, 26 ноября 2020
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