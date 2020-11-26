В Турции суд приговорил к пожизненным срокам бывших офицеров, которые участвовали в боевых действиях в Анкаре

В Турции суд приговорил к пожизненным срокам бывших офицеров, которые, по данным прокуратуры, непосредственно участвовали в боевых действиях в Анкаре во время попытки переворота в 2016-м году. В частности, это пилоты, которые наносили авиаудары по парламенту и президентскому дворцу. Всего по этому делу проходят несколько десятков человек.
2020-11-26T11:37:12+03:00
2020-11-26T11:50:07+03:00
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11:37, 26 ноября 2020
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