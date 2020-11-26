В Германии почти на месяц продлевается карантин

Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, — сообщила канцлер Ангела Меркель.
Ангела Меркель пообещала на уровне ЕС добиться закрытия горнолыжных курортов в Европе в зимние каникулы, чтобы избежать риска заражения туристов.
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Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, — сообщила канцлер Ангела Меркель.
Ангела Меркель пообещала на уровне ЕС добиться закрытия горнолыжных курортов в Европе в зимние каникулы, чтобы избежать риска заражения туристов.
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…