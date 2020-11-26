В России за сутки коронавирусом заразились почти 25,5 тысяч человек, умерли 524

Это максимальные значения за все время пандемии, — сообщает федеральный оперативный штаб. Больше всего заболевших в Москве – 6075.
2020-11-26T11:33:29+03:00
2020-11-26T11:55:39+03:00
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11:33, 26 ноября 2020
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