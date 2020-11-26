Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский подчеркнул необходимость самостоятельно трактовать историю собственной страны. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Исторический суверенитет, упрощенно, связан со способностью государства самостоятельно трактовать свою историю. У многих стран с этим проблемы. Например, Соединенные Штаты, для них исторический суверенитет – принципиальная позиция, они трактуют не только собственную историю, они трактуют мировую историю как считают нужным и насаждают свое представление о событиях в мире повсюду. Они продвигают свое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо в истории всеми доступными средствами. Если мы сами самостоятельно не определяем, не трактуем не изучаем нашу историю, значит мы будем пользоваться соросовскими учебниками. Изучать историю по учебникам иностранных государств – это лишиться исторического суверенитета», — сказал он.