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Эксклюзив Эха 11:09, 26 ноября 2020

Мединский: Надо занимать более активную позицию, продвигать, продавливать свою позицию на исторические процессы

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский заявил о необходимости занимать более активную позицию, «продвигать», «продавливать» свою позицию на исторические процессы. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Надо занимать более активную позицию, надо, я считаю, действовать как американцы, продвигать, продавливать, излагать активно везде, всеми доступными средствами мягкой силы свою правдивую позицию на исторические процессы. Кто определяет историю, тот формирует будущее. «Правда всегда одна», — как говорил фараон. Нам продвигать свою точку зрения очень легко, мы не запутаемся в показаниях, потому что мы говорим правду. Она основана на документах, на реалиях, на жизнях, на судьбах. Причем скрывать ничего не надо, надо говорить так, как есть. История изучается для того чтобы не повторять ошибок», – сказал он.



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