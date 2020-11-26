Компания Facebook выплатила штраф в 4 миллиона рублей

Он был назначен в связи с отказом социальной сети локализовать данный российских пользователей.

Facebook пришлось выложить крупную сумму в рамках административного разбирательства о нарушении закона в области персональных данных. Речь идет о поправках, которые вступили в силу еще в пять лет назад — они обязывают хранить информацию о российских пользователях социальных сетей на территории страны. В начале этого года было возбуждено административное производство, а в феврале суд вынес решение о штрафе в связи с тем, что американская компания так и не уведомила российские власти о локализации этих данных. 4 миллиона рублей также должен был заплатить Twitter, однако юристы, представляющие интересы микроблога это решение обжаловали. Что касается Facebook, то, как сообщает агентство «Интерфакс», в его отношении судебные приставы исполнительное производство прекратили.

Четыре года назад из-за отказа локализовать данные российских пользователей была заблокирована социальная сеть LinkedIn.