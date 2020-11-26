В Индонезии по запросу России задержан украинский гражданин, блогер и музыкант Михаил Орешников, — сообщил МИД Украины. По предварительным данным, против Орешникова в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений.

Орешников состоял в националистическом движении, основанном Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак. В 2014-м году он уехал на Украину и получил политическое убежище, а затем гражданство. При этом, по информации МИДа, Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации, — сообщает издание «Укринформ».