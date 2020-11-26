Число заболевших коронавирусом в России снова превысило 25 тысяч человек за сутки

Такие данные приводят в оперативном штабе.

Данные на утро четверга указывают на установление максимальных с начала пандемии показателей по заболеваемости и смертности. За прошедший день с помощью тестирования выявили еще почти 25 487 случаев заражения коронавирусом. Около шести тысяч из них – это жители столицы. Больше трех с половиной тысяч новых пациентов в Петербурге. Около тысячи – это Московская область. В оперативном штабе говорят, что у каждого пятого заболевшего не было клинических проявлений.

Госпитализация с характерными для covid-19 симптомами понадобилась за прошедший день 1 759 москвичам. На аппаратах ИВЛ в городе около 437 человек. По данным столичных властей, почти в 15 процентах случаев коронавирус обнаруживают у пожилых людей старше 66 лет.

За сутки от коронавируса скончались 524 человека. За время наблюдения от этого диагноза умерли в общей сложности уже более 38 тысяч россиян.

Власти Москвы не видят необходимости вводить новые ограничения из-за коронавируса, — сообщил мэр Сергей Собянин. В то же время, по его словам, система здравоохранения сталкивается с большой нагрузкой, поэтому мэрия продлила ограничения до середины января по удаленной работе и режиму изоляции для москвичей старше 65-ти лет и страдающих хроническими заболеваниями.