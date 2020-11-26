Только 23% россиян имеют финансовую «подушку» на случай увольнения, выяснили сайт Работа.ру и «Сберстрахование»

Только 23% россиян имеют финансовую «подушку» на случай увольнения, — говорится в исследовании сайта Работа.ру и «Сберстрахования». Более половины имеют сбережения, которые позволят им не работать от полугода до года. С увольнением или сокращением штата уже столкнулись более половины респондентов, — показало исследование.
2020-11-26T10:40:34+03:00
2020-11-26T10:43:48+03:00
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10:40, 26 ноября 2020
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