Только 23% россиян имеют финансовую «подушку» на случай увольнения, выяснили сайт Работа.ру и «Сберстрахование»

Только 23% россиян имеют финансовую «подушку» на случай увольнения, — говорится в исследовании сайта Работа.ру и «Сберстрахования». Более половины имеют сбережения, которые позволят им не работать от полугода до года. С увольнением или сокращением штата уже столкнулись более половины респондентов, — показало исследование.