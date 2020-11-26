В Кремле не планируют распространять на думские выборы возможность сбора подписей избирателей через портал «Госуслуги», — сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. Один из них заявил, что система достаточно сырая, и нет гарантий, что на не даст сбоя. Другой собеседник отметил, что признать собранные таким образом подписи недействительными практически невозможно, и это позволит оппозиции участвовать в выборах.

Сейчас кандидаты или партии могут собирать не более 50% подписей граждан через «Госуслуги» на региональных выборах. Эксперимент провели в трех регионах – Пермском крае, Чувашии и Челябинской области. Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что довольна экспериментом.