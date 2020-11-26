Ректора Арктического государственного агротехнологического университета задержали по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии прокуратуры, вуз с 2016 года незаконно получил 250 миллионов рублей из федерального бюджета на обучение 136 несуществующих студентов. В сообщении прокуратуры фамилия ректора не называется, но с 2016-го года эту должность занимает Иван Слепцов. Он также депутат парламента Якутии, член президиума регионального отделения «Единой России», — сообщает «Коммерсантъ».