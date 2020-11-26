Фейсбук выплатил штраф в 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России

Приставы прекратили исполнительное производство в отношении компании, — сообщили Интерфаксу в Таганском суде. Другая социальная сеть, Твиттер, штраф пока не выплатила.
2020-11-26T10:34:47+03:00
2020-11-26T10:38:29+03:00
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10:34, 26 ноября 2020
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