В Аргентине в ближайшие часы начнется официальная церемония прощание с Диего Марадоной

Он скончался на 61-м году жизни от остановки сердца.

Для аргентинцев уход футболиста стала трагедией национального масштаба. Сразу после первых известий тысячи жителей вышли на улицы в первую очередь столицы, и не ожидаясь официальных мероприятий, начали свою собственную церемонию прощания, в том числе возле главного символа Буэнос-Айреса – обелиска, который, как и ряд государственных учреждений подсветили цветами флага Аргентины.

Прощание с Марадоной начнется в полдень по московскому времени. В Аргентине будет шесть утра, но возле королевского дворца, куда доставили тело спортсмена, уже сотни человек, которые хотят первыми пройти и попрощаться с легендарным форвардом.

Смерть Марадоны – главная новость мировых и, конечно же, аргентинских СМИ. Так местная газета Clarin опубликовала выводы из прокурорского отчета. Из него следует, что последним, кто видел бывшего футболиста живым, стал его племянник. Утром в среду близкие обнаружили Марадону без признаков жизни. Прибывшие врачи попытались оказать ему реанимационные мероприятия, но было уже поздно. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В Аргентине объявлен трехдневный траур.