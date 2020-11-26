В России, как выяснила газета Коммерсант, впервые за 5 лет выросли продажи хлеба

Это происходит на фоне падения доходов населения.

Население из-за ослабления рубля и пандемии беднеет, поэтому больше покупает товары первой необходимости. Хлеб — один из самых дешёвых продуктов, люди берут его чаще других. По итогам года продажи хлеба могут вырасти более чем на 60 тысяч тонн по сравнению с прошлым, прогнозируют аналитики компании BusinesStat, их выводы приводит газета «Коммерсантъ». В Российском союзе пекарей признали, что такого хлебного ажиотажа не было уже несколько лет. В свою очередь, в гильдии пекарей и кондитеров подтвердили, что только в период с января по сентябрь продажи хлеба выросли почти на 3 процента, пишет газета. В отрасли сказали, что это всегда происходит в периоды кризиса. Согласно данным Росстата, доходы россиян в период с апреля по июль упали почти на 8,5 процентов, в следующем квартале — хотя и выросли, но не намного. Некоторые специалисты отмечают, что похожая тенденция в последний раз наблюдалась в 2008-м году, когда весь мир, в том числе и нашу страну, охватил глобальный экономический кризис.

В Российском союзе пекарей рассчитывают, что производство хлеба начнёт снижаться после стабилизации экономической ситуации.