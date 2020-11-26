Московские власти продлили режим изоляции для пожилых людей до середины января

Кроме того, в силе остаются и другие ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.

Москвичам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями предписано оставаться дома. Руководители компаний должны обеспечить удаленный режим работы по меньшей мере для 30 процентов своих сотрудников, а городские досуговые учреждения для детей по-прежнему будут закрыты. Эти ограничения были введены еще в конце сентября, и в таком режиме городу предстоит прожить следующие полтора месяца — написал в своем блоге мэр Сергей Собянин. Как следует из сообщения, власти пока не рассматривают вариант с введением дополнительных ограничений, вероятно, хватит и уже существующих. Градоначальник заметил, что избежать «тяжелого весеннего сценария… с закрытием всего и вся» удалось, хотя система здравоохранения и работает с очень большой нагрузкой.

В России накануне вновь была зафиксирована максимальная суточная смертность от коронавируса — более 500 умерших. Общее число жертв инфекции, по официальным данным, превысило 37,5 тысяч.