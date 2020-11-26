Гроб с телом Диего Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе, где через несколько часов начнется церемония прощания, — сообщает аргентинское телевидение. Сотни человек уже собрались перед президентским дворцом.

Марадона скончался в возрасте 60-ти лет от остановки сердца. В Аргентине объявлен трехдневный траур.