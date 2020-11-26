Издания «Фонтанка» и МК сообщают о смерти 62-летнего вице-адмирала Алексея Буриличевва, начальника главного управления глубоководных исследований Министерства обороны. Это одно из засекреченных подразделений военно-морского флота. По информации «Фонтанки», несколько недель назад Буриличева госпитализировали с подозрением на инфекционное заболевание. Он скончался вчера вечером в военном госпитале в Москве. Официально Министерство обороны о смерти вице-адмирала не сообщало.
2020-11-26T09:37:36+03:00
2020-11-26T09:37:36+03:00
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09:37, 26 ноября 2020
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