Издания «Фонтанка» и МК сообщают о смерти 62-летнего вице-адмирала Алексея Буриличевва, начальника главного управления глубоководных исследований Министерства обороны. Это одно из засекреченных подразделений военно-морского флота. По информации «Фонтанки», несколько недель назад Буриличева госпитализировали с подозрением на инфекционное заболевание. Он скончался вчера вечером в военном госпитале в Москве. Официально Министерство обороны о смерти вице-адмирала не сообщало.