Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке будет закрыто до 30-го ноября из-за обледенения вантов

Согласно информации на сайте регионального правительства, не хватает профессиональных альпинистов, которые умеют работать на большой высоте. Сейчас на остров можно попасть на пароме. Ранее стало известно, что Приморскому краю выделено около 700 миллионов рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий ледяного шторма.
2020-11-26T09:36:03+03:00
2020-11-26T09:49:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2748088-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3353840.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:36, 26 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…