Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке будет закрыто до 30-го ноября из-за обледенения вантов

Согласно информации на сайте регионального правительства, не хватает профессиональных альпинистов, которые умеют работать на большой высоте. Сейчас на остров можно попасть на пароме. Ранее стало известно, что Приморскому краю выделено около 700 миллионов рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий ледяного шторма.