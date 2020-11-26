В России впервые за 5 лет выросли продажи хлеба как одного из самых дешевых продуктов, — сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на Российский союз пекарей. Причина роста – снижение доходов россиян. Граждане стали больше приобретать товаров первой необходимости. Такая же тенденция была в 2008-м году. По данным Росстата, во втором квартале 2020-го года реальные доходы россиян снизились более чем на 8%.