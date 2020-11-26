Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении коронавирусных ограничений

Москвичи старше 65-ти лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома до 15-го января. Для сотрудников предприятий и организаций, переведенных на удаленку, такой режим сохранится до середины января. По данным Собянина, в столице система здравоохранения все еще работает с большой нагрузкой, и говорить с снижении заболеваемости не приходится.