Перед Днем благодарения Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна

Перед Днем благодарения президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности, фигуранта расследования спецпрокурора Мюллера Майкла Флинна.

Избранный президент США Джо Байден выступил с телеобращением к гражданам в канун Дня благодарения. Он заявил, что из-за пандемии страну ждет тяжелая и долгая зима, но пообещал, что затем жизнь вернется в привычное русло. Байден попросил не расценивать его заявления о коронавирусе или о вакцине как политические. Он добавил, что американцы воюют с вирусом, а не друг с другом.