В России со следующего года может резко вырасти утилизационный сбор на автомобили

Эту идею, по данным агентства РИА, обсуждают в правительстве.

За утилизацию машины в скором времени, возможно, придется платить больше на 25-30 процентов. Об этом рассказали агентству РИА источники в автомобильной промышленности. Один из собеседников уточнил, что власти намерены повысить утилизационный сбор на все автомобили, а также спецтехнику. Меры по его словам введут из-за ослабления рубля. Другой источник агентства связал решение с окончанием действия последних активных соглашений о промышленной сборке, которые были исключением из правил Всемирной торговой организации. Утилизационный сбор — обязательный платёж, который напомню российские власти ввели 8 лет назад одновременно со вступлением страны в ВТО. Это сделали с целью компенсировать снижение таможенных пошлин на автомобили. Сбор должны уплачивать компании, которые торгуют иностранными машинами, дилеры, а также те, кто привозит машины из-за границы. С тех пор его неоднократно повышали. Последний раз это произошло в начале года. Так на новые машины с объёмом двигателя более трёх с половиной литров ставка утилизационного сбора увеличилась на 145 процентов.

Эксперты отмечают, что из-за нового повышения утилизационного сбора может серьезно вырасти стоимость автомобилей для покупателей. Это сильнее всего отразится на среднем и премиум-сегменте.