Домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями в столице продлен до 15 января указом мэра

Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% своего персонала также до 15 января 2021 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
2020-11-26T09:08:43+03:00
2020-11-26T09:15:58+03:00
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09:08, 26 ноября 2020
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