Церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной пройдет в резиденции президента Аргентины

Она начнется в 6 утра по местному времени и продлится 10 часов. На площади перед резиденцией уже собираются люди. Власти ожидают, что проститься с Марадоной придут около 1-го миллиона человек.

Один из лучших футболистов 20-го века, Диего Марадона умер в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса на 61-м году. Причиной стала остановка сердца. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Президент страны Альберто Фернандес назвал Марадону величайшим из всех. «Спасибо, Диего, мы будем скучать по тебе всю нашу жизнь», — написал он в Твиттере.

Многие аргентинцы буквально поклонялись Марадоне и боготворили его, — рассказал «Эху» бывший российский посол в Аргентине Ян Бурляй.

Бурляй добавил, что Марадону безгранично любили не только аргентинцы, но и жители итальянского Неаполя. Футболист был двукратным чемпионов Италии в составе клуба «Наполи».

На улицы Неаполя вчера тоже вышли тысячи людей. На домашнем стадионе «Наполи» включили освещение в память о Марадоне.