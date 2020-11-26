Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна

Его обвиняли в даче ложных показаний ФБР о контактах с российским послом. Демократы уже раскритиковали решение Трампа. Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф считает, что действующий президент злоупотребил своим правом помилования.
2020-11-26T08:36:43+03:00
2020-11-26T09:31:22+03:00
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08:36, 26 ноября 2020
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