Российские власти планируют повысить утилизационный сбор на все виды автотехники и на спецтехнику на 25-30%

Российские власти планируют с будущего года повысить утилизационный сбор на все виды автотехники и на спецтехнику на 25-30%, — сообщает РИА со ссылкой на источники в отрасли. Власти объясняют это ослаблением рубля. Утилизационный сбор ввели в 2012-м году одновременно со вступлением России в ВТО. Он призван компенсировать снижение пошлин.