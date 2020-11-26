Российские власти планируют повысить утилизационный сбор на все виды автотехники и на спецтехнику на 25-30%

Российские власти планируют с будущего года повысить утилизационный сбор на все виды автотехники и на спецтехнику на 25-30%, — сообщает РИА со ссылкой на источники в отрасли. Власти объясняют это ослаблением рубля. Утилизационный сбор ввели в 2012-м году одновременно со вступлением России в ВТО. Он призван компенсировать снижение пошлин.
2020-11-26T08:34:55+03:00
2020-11-26T08:34:55+03:00
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08:34, 26 ноября 2020
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