Министерство обороны России объявило об успешном испытании новой ракеты системы ПРО

Испытания прошли на полигоне в Казахстане. По словам военных, боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель. На прошлой неделе испытания своей противоракеты провели США.
2020-11-26T08:34:23+03:00
2020-11-26T08:34:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2748060-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 26 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…