Жители Буэнос-Айреса собираются в центре города на площади перед президентским дворцом, где через несколько часов начнется прощание с Диего Марадоной. Легендарный футболист скончался вчера на 61-м году. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В Аргентине объявлен трехдневный траур.