Жители Буэнос-Айреса собираются в центре города на площади перед президентским дворцом, где через несколько часов начнется прощание с Диего Марадоной. Легендарный футболист скончался вчера на 61-м году. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В Аргентине объявлен трехдневный траур.
2020-11-26T08:33:51+03:00
2020-11-26T08:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 26 ноября 2020
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