В Париже сегодня должны приступить к рассмотрению дела против бывшего президента Франции Николя Саркози

Ранее заседание отложили из-за ухудшения самочувствия его предполагаемого подельника.

Бывшего главу республики обвиняют в создании коррупционной схемы и торговле влиянием. По версии следствия, Николя Саркози при участии своего бывшего адвоката Тьерри Эрзога обещал экс-генеральному прокурору Франции Жильберу Азиберу выгодную должность в Монако в обмен на информацию по делу о финансировании президентской кампании 2007-ого года.

В правоохранительных органах утверждают, что у них есть запись разговора Саркози и Азибера по этому вопросу. Обвинение объявило о том, что фигуранты дела во время переговоров пользовались специально купленными для этого телефонами. Прослушивание звонков бывшего главы государства начали в 2012-ом году, почти сразу после того, как он ушел с должности.

Саркози грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона евро. Сам политик вины не признаёт. В свою защиту он сказал, что никогда не предоставлял какую-либо помощь Азиберу, а бывший генеральный прокурор так и не получил никакого поста в Монако.

Николя Саркози возглавлял французскую республику в течение одного срока с 2007-ого по 2012-ый годы. В 2017-ом он не исключал, что может пойти и на второй.