Парламент Армении обсудит сегодня вопрос отмены военного положения

Оно действует в стране с конца сентября.

По инициативе представителей оппозиционных парламентских фракций и по решению спикера Национального Собрания республики созвано внеочередное заседание парламента. Наряду с требованием отмены режима военного положения, оппозиция добивается и ухода в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. За два месяца с начала вооруженного противостояния и до последующего подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе позиции главы правительства пошатнулись. 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда территорий под контроль Азербайджана. В Ереване многими это было воспринято как капитуляция и начались протесты с требованием отставки премьер-министра.

Если решение об отмене военного положения будет принято, вместе с ним будет отменен и режим всеобщей военной мобилизации.