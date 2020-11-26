Аргентина сегодня простится с Диего Марадоной

В южноамериканской стране объявлен трёхдневный траур. Марадона умер накануне, на 61-м году жизни.

Острая сердечная недостаточность и отёк лёгких привели к смерти Диего Марадоны, заключили судмедэксперты. Эта причина указана в отчёте, составленном после вскрытия тела мировой звезды футбола, сообщает агентство ТАСС. Перед смертью Марадона сказал, что ему нехорошо. Это случилось во время завтрака. В начале месяца бывший игрок и тренер аргентинской футбольной сборной перенес операцию на мозге. Церемония прощания с Марадоной пройдет в президентском дворце, она начнется в полдень по Москве. На площади уже сейчас много людей, на здании траурная лента. В пресс-службе администрации президента Аргентины сообщили, что церемония по просьбе родных Марадоны продлится 10 часов. Продолжится ли она завтра неизвестно. Ранее газета Насьон сообщала, что проститься с легендой мирового футбола могут прийти около миллиона человек. Последний раз подобное мероприятие в президентском дворце проводили 10 лет назад после смерти экс-президента Аргентины Нестора Киршнера. Соболезнования в связи со смертью футболиста приходят со всего мира. Бразилец Пеле сокрушен смертью Марадоны и надеется сыграть с аргентинцем на небесах. Еще одна звезда Лионель Месси, которого многие годы сравнивают с Марадоной, назвал его уход печальным днем для всего футбола. Соболезнуют президент ФИФА Джанни Инфантино, футбольные сборные и клубы по всему миру. Огорчены смертью Марадоны многие политики, в их числе президенты Аргентины, Венесуэлы, главы правительств Италии, Испании и многие другие.

Вершиной карьеры Марадоны стали его выступления за сборную Аргентины, в её составе он забил 34 мяча. В 86-м команда, капитаном которой был Диего, выиграла чемпионат мира. Причем в четвертьфинале аргентинцы обыграли англичан, а один из мячей Марадона забил рукой, назвал ее «рукой Бога». С середины 90-х он тренировал местные команды, а позже национальную сборную.