Действующие власти США намерены привести в исполнение смертные приговоры пяти осужденным до инаугурации Джо Байдена

Об этом сообщает телекомпания Си эн-эн. Все приговоры вынесены на федеральном уровне. Если все смертные казни состоятся, то число казненных федеральными властями преступников за последние полгода достигнет 13-ти.
2020-11-26T07:34:47+03:00
2020-11-26T07:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 26 ноября 2020
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